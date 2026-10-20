PSG Vs Barca: Đánh Giá Sự Lột Xác Của Dembele Và Raphinha

PSG vs Barca sẽ không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai thế lực của bóng đá châu Âu. Giữa bầu không khí nóng bỏng của Champions League, người hâm mộ còn chờ xem Ousmane Dembele và Raphinha, hai cái tên từng chen vai nhau ở cánh phải Barcelona, sẽ tạo ra điều gì khi gặp lại. Màn tái ngộ cũng thu hút những người yêu bóng đá trên 8xbet, bởi mỗi người đã đi một ngả nhưng đều trở nên xuất sắc hơn.

PSG vs Barca và câu chuyện cạnh tranh tại Barcelona

Trước khi trở thành những nhân tố quan trọng trên hàng công của hai đội bóng, Dembele và Raphinha từng cạnh tranh trực tiếp một vị trí trong đội hình Barcelona.

Dembele từng được Xavi ưu tiên ở cánh phải

Khi còn khoác áo Barcelona, Dembele nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân. Những pha tăng tốc bất ngờ giúp tuyển thủ Pháp thường xuyên vượt qua hậu vệ đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội hoặc tự mình dứt điểm.

Dưới thời Xavi, Dembele gần như là lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền đạo cánh phải mỗi khi đảm bảo thể lực. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá rất cao khả năng tạo đột biến của học trò và thường xuyên trao cho anh cơ hội đá chính.

Sự tin tưởng đó khiến Raphinha gặp nhiều khó khăn sau khi chuyển đến Barcelona từ Leeds United. Dù có khả năng tấn công tốt, cầu thủ Brazil vẫn phải cạnh tranh với một đồng đội đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật. Nhìn lại trước trận PSG vs Barca, có thể thấy Dembele đã trải qua sự thay đổi lớn về cách chơi. Từ một cầu thủ thường xuyên kiến tạo bên cánh, anh dần trở thành người trực tiếp ghi bàn cho đội bóng mới.

Raphinha gặp khó khăn khi phải chơi trái sở trường

Raphinha vốn quen hoạt động bên cánh phải, nơi anh có thể sử dụng chân trái để đưa bóng vào trung lộ. Từ vị trí này, cầu thủ Brazil thường thực hiện những cú sút xa hoặc chuyền bóng cho đồng đội trong vòng cấm. Tuy nhiên, việc Dembele thường xuyên đá chính khiến Raphinha phải chuyển sang hành lang trái. Anh từng thừa nhận bản thân không thực sự thoải mái với vai trò này và đã trao đổi trực tiếp với Xavi về vị trí thi đấu.

Dù gặp nhiều trở ngại, Raphinha vẫn cố gắng thích nghi để có thêm cơ hội ra sân. Những trải nghiệm đó phần nào giúp anh trở nên linh hoạt hơn, tạo nền tảng cho sự tiến bộ sau này. Cuộc tái ngộ trong trận PSG vs Barca cho thấy sự nghiệp của hai cầu thủ đã thay đổi đáng kể. Họ không còn cạnh tranh một vị trí mà giờ trở thành những nhân tố quan trọng trên hàng công của hai câu lạc bộ khác nhau.

Sự thay đổi giúp Dembele và Raphinha ghi bàn tốt hơn

Điểm đáng chú ý trước trận PSG vs Barca là cả hai ngôi sao đều cải thiện khả năng ghi bàn sau khi được điều chỉnh vị trí dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick và Luis Enrique.

Raphinha tiến bộ rõ rệt dưới thời Hansi Flick

Khi Hansi Flick tiếp quản Barcelona, Raphinha được trao nhiều quyền tự do hơn trong các tình huống tấn công. Anh không còn phải liên tục bám biên mà thường xuyên di chuyển vào trung lộ, phối hợp với đồng đội và tìm kiếm khoảng trống trước khung thành.

Việc được bố trí gần khu vực vòng cấm giúp tiền đạo Brazil có thêm cơ hội dứt điểm. Theo dữ liệu thống kê, Raphinha từng ghi 14 bàn sau 9 trận chính thức ở giai đoạn được thống kê, cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất ghi bàn.

Bên cạnh khả năng săn bàn, Raphinha vẫn duy trì cường độ pressing cao và tích cực tham gia phòng ngự từ xa. Trong trận PSG vs Barca, những pha chạy chỗ cùng khả năng gây sức ép của anh có thể khiến hàng thủ đội bóng Pháp gặp nhiều khó khăn.

Dembele trở thành chân sút nguy hiểm tại PSG

Sau khi Kylian Mbappe rời PSG, Luis Enrique xây dựng hệ thống tấn công linh hoạt hơn và thường xuyên bố trí Dembele hoạt động ở trung tâm. Tiền đạo người Pháp được phép di chuyển rộng, hoán đổi vị trí với đồng đội và tham gia trực tiếp vào những pha kết thúc.

Sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả đáng chú ý. Dembele ghi 47 bàn sau 74 trận thi đấu ở vị trí trung phong, trong khi cần 210 trận bên cánh phải để ghi 48 bàn và có 18 pha lập công sau 75 trận chơi cánh trái.

Dù những con số còn chịu ảnh hưởng từ hệ thống chiến thuật và chất lượng cơ hội, hiệu suất ghi bàn của Dembele rõ ràng đã có sự cải thiện. Trước PSG vs Barca, tuyển thủ Pháp được kỳ vọng tiếp tục phát huy tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm để tạo khác biệt.

Những yếu tố có thể ảnh hưởng kết quả trận đại chiến

Trận PSG vs Barca hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng. Raphinha nổi bật với khả năng chạy chỗ và chọn vị trí trong vòng cấm, trong khi Dembele nguy hiểm nhờ tốc độ, kỹ thuật cùng những pha di chuyển linh hoạt.

Bên cạnh phong độ của hai ngôi sao, khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái cũng đóng vai trò quan trọng. Đội bóng gây sức ép tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội giành lại quyền kiểm soát, từ đó tổ chức những pha phản công nhanh khi hàng thủ đối phương chưa kịp ổn định.

Trong trận PSG vs Barca, hiệu quả dứt điểm có thể là yếu tố quyết định kết quả. Khi hai đội sở hữu thực lực tương đối cân bằng, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc tình huống xử lý chính xác cũng đủ tạo ra khác biệt.

Kết luận

PSG vs Barca không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ hàng đầu châu Âu mà còn đánh dấu màn tái ngộ của Dembele và Raphinha sau những năm tháng sát cánh tại Barcelona. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique và Hansi Flick, cả hai đã phát triển khả năng ghi bàn và thích nghi tốt hơn với vai trò trung tâm hàng công. Những thay đổi này hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn tại Champions League rạng sáng 21/10 tới đây.